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لبنان

عمليات دهم واسعة للجيش.. وهذه حصيلة التوقيفات

Lebanon 24
10-01-2024 | 08:42
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
في إطار مهمات حفظ الأمن التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة أبي سمراء – طرابلس، وأوقفت المواطنين (ن.خ) وشقيقه (أ.خ)، و(ع.خ) و(ع.م.خ) للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل ابن عمهم منذ نحو شهرين، وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا ومسدسًا وكمية من المخدرات. كما نفذت دوريات من مديرية المخابرات التدابير التالية:
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سلسلة عمليات دهم في بلدة عمار البيكات – عكار ومخيم نهر البارد وتوقيف المواطنين (ن.ع) وشقيقه (س.ع.)، (ز.خ.) وشقيقه (م.خ.)، و(م.ق.) كونهم مطلوبين بجرائم إطلاق النار.
توقيف المواطن (ح.ع.) في بلدة الخضر - البقاع كونه مطلوبًا بجرائم تشكيل عصابة ترويج مخدرات في مدينة بيروت وإطلاق النار بتواريخ مختلفة.
توقيف المواطن (ح.ن.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية كونه مطلوبًا بجرائم تشكيل شبكة ترويج مخدرات، وبيع سيارات مسروقة وشرائها، وضُبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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