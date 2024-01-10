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لبنان

تعميم مهمّ من مصرف لبنان يتعلّق بمنصّة "بلومبرغ"... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
10-01-2024 | 08:43
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صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميم يتعلّق بالإشتراك في منصة "بلومبرغ" الإلكترونية للتدخّل في سوق القطع، وجاء فيه:
 
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