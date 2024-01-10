أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تبادل إطلاق نار، بين قوّة من الجيش، وحسين جعفر، المعروف بـ"حسين سيدة"، قرب مطعم السندباد، عند مدخل حيّ الشراونة في مدينة بعلبك.

وقد أُصيب المطلوب برأسه وكتفه، وحالته حرجة، إضافة إلى إصابة شخصين كانا برفقته.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ جعفر هو أحد المطلوبين في جريمة بتدعي.