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لبنان

قرب أحد المطاعم... تبادل إطلاق نار بين الجيش و"حسين سيدة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2024 | 08:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تبادل إطلاق نار، بين قوّة من الجيش، وحسين جعفر، المعروف بـ"حسين سيدة"، قرب مطعم السندباد، عند مدخل حيّ الشراونة في مدينة بعلبك.
 
وقد أُصيب المطلوب برأسه وكتفه، وحالته حرجة، إضافة إلى إصابة شخصين كانا برفقته.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ جعفر هو أحد المطلوبين في جريمة بتدعي.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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