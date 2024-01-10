Advertisement

لبنان

كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
10-01-2024 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1150816-638405002328064836.jpg
Doc-P-1150816-638405002328064836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثانية من بعد الظهر، في مناسبة أسبوع الشهيد وسام الطويل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد كلمة نصرالله... هذا ما قام به "حزب الله" في جنوب لبنان
lebanon 24
10/01/2024 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل
lebanon 24
10/01/2024 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في ذكرى أسبوع المرحوم محمد ياغي
lebanon 24
10/01/2024 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة في خطاب نصرالله.. كلمة تلفَّظ بها "خلطت كلَّ الأوراق"!
lebanon 24
10/01/2024 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24

نصرالله

كلمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:12 | 2024-01-10
10:54 | 2024-01-10
10:14 | 2024-01-10
10:09 | 2024-01-10
10:03 | 2024-01-10
09:55 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24