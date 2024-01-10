تهديد مباشر من وزير إسرائيلي للبنان: في هذه الحالة سنتحرّك كما نفعل في غزة

قال الوزير في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس: "إذا أراد لبنان أن يكون مواطنوه درعا بشريا لحزب الله وإيران، سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن".

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