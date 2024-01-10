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حدد رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي ربيع الحسامي أول جلسة محاكمة علنية بتاريخ 6/3/2024 في قضية حضانة Garderêve في محلة الجديدة- قضاء المتن، التي شهدت حادثة تعنيف مجموعة من الأطفال، علما أن الموقوفات رهن التحقيق الثلاث هن: صاحبة الحضانة توني مهنا، المربية دجيني الخوري والمصورة جومانا بو سعيد.يشار الى أن الحادثة وقعت في تموز الماضي في الحضانة، حيث انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام مربية بتعنيف الأطفال وضربهم وإجبارهم على تناول الطعام والتوجه اليهم بكلمات نابية.وفي أيلول الماضي، صدر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار قراران يتعلقان بقضية الحضانة، بحيث قضى الأول بفسخ قرار قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي لجهة تخلية سبيل بو سعيد وإبقائها موقوفة، فيما قضى الثاني بتصديق قرار قاضية التحقيق نفسها لجهة عدم تخلية سبيل صاحبة الحضانة وإبقائها موقوفة أيضا.