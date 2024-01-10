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لبنان

شهيد جديد في الجنوب... إسرائيل قصفت منزله وسيارته

Lebanon 24
10-01-2024 | 09:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة للعدوّ الإسرائيليّ، استهدفت سيارة من نوع "رابيد" ومنزل المواطن حسن طويل، في منطقة هورا في بلدة كفركلا، ما أدى إلى إصابته واستشهاده.
 
 
 
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