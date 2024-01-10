شهيد جديد في الجنوب... إسرائيل قصفت منزله وسيارته

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة للعدوّ الإسرائيليّ، استهدفت سيارة من نوع "رابيد" ومنزل المواطن حسن طويل، في منطقة هورا في بلدة كفركلا، ما أدى إلى إصابته واستشهاده.

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