تعيين عميد جديد لكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة

تم تعيين المحامي البروفسور أنطونيوس أبو كسم عميدا جديدا لكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة.



البروفسور أبو كسم، هو محام دولي ممارس لدى المحاكم الجنائية الدولية، وأستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية وفي معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، وهو أحد المرشحين لمنصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السِّلمي وتكوين الجمعيات (دورة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والخمسين 2024).

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تم تعيينه محاميا رئيسيا لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتولى رئاسة اللجنة الاستشارية للمعايير المهنية في نقابة محامي المحكمة الجنائية الدوليةICCBA في لاهاي لولايتين متتاليتين.



في الحقل الأكاديمي، شغل سابقا منصب مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية (الفرع الرابع) في الجامعة اللبنانية، وتولى التدريس في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان وفي مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وفي معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف.