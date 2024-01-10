بوشكيان: التكامل بين صاحب المؤسسة والعامل هو سر النجاح

تفقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مؤسسة Bycop لتصنيع مختلف أنواع البياضات والتيكستيل Textile لزوم المنازل والفنادق والمستشفيات في سن الفيل.

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وجال في أقسام الإنتاج والتقى المسؤولين والعمال في المصنع، وهنأهم على التزامهم معايير الجودة والمواصفات الدولية التي تفتح أمام المنتجات أبواب التصدير وتجهيز الفنادق العالمية.واعتبر "أن التكامل بين صاحب المؤسسة والعامل هو سر النجاح، بحيث يعطي كل موظف من ذاته وخبرته وموهبته ومهاراته ولقاء تفانيه يلقى التقدير والدعم".