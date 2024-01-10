اللواء البيسري عرض مع فرونتسكا التطورات عند الحدود الجنوبية

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وعرض معها الأوضاع العامة، لا سيما التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية اللبنانية وسبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.

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