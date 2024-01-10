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لبنان

اللواء البيسري عرض مع فرونتسكا التطورات عند الحدود الجنوبية

Lebanon 24
10-01-2024 | 10:09
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 استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وعرض معها الأوضاع العامة، لا سيما التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية اللبنانية وسبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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