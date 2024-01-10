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لبنان

قائد الجيش عرض مع وزيرة الخارجية الألمانية التطورات على الحدود الجنوبية

Lebanon 24
10-01-2024 | 10:54
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وزيرة الخارجية الألمانيةAnnalena Baerbock ، يرافقها السفير الألماني Kurt Stoeckl- Stillfried ، مع وفد مرافق.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.
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