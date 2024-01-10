قائد الجيش عرض مع وزيرة الخارجية الألمانية التطورات على الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وزيرة الخارجية الألمانيةAnnalena Baerbock ، يرافقها السفير الألماني Kurt Stoeckl- Stillfried ، مع وفد مرافق.



وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

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