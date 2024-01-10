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لبنان
شرق بعلبك.. ماذا فعلت قوّة تابعة للجيش؟
Lebanon 24
10-01-2024
|
11:50
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنَّ قوّة من الجيش دهمت منازل مُشتبه بهم في بلدة الخضر - شرق بعلبك.
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ولفتت المصادر إلى أنّ القوة العسكرية صادرت عدداً من الدراجات النارية وكاميرات المراقبة خلال عملية الدهم.
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