شرق بعلبك.. ماذا فعلت قوّة تابعة للجيش؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنَّ قوّة من الجيش دهمت منازل مُشتبه بهم في بلدة الخضر - شرق بعلبك.



Advertisement ولفتت المصادر إلى أنّ القوة العسكرية صادرت عدداً من الدراجات النارية وكاميرات المراقبة خلال عملية الدهم.

ولفتت المصادر إلى أنّ القوة العسكرية صادرت عدداً من الدراجات النارية وكاميرات المراقبة خلال عملية الدهم.