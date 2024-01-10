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لبنان

أجهزة تشويش نشرها "حزب الله".. أين حصل ذلك؟

Lebanon 24
10-01-2024 | 12:07
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زعمَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله" نشر أجهزة للتشويش على الطائرات المُسيرة في عدد من المواقع بمنطقة دير الزور - شرق سوريا.
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وقال المرصد في بيان إن "الحزب عمد إلى تركيب الأجهزة الجديدة بهدف التشويش على الطائرات المسيرة خوفاً من تعرض مواقعه للإستهداف على خلفية التصعيد المستمر بين المجموعات الموالية لإيران والقوات الأميركية". 
 
وأشار المرصد إلى أنه من المتوقع أن يتمّ تركيب أجهزة مماثلة في مناطق أخرى كالبوكمال والميادين.

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