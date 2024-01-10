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لبنان

جنبلاط استقبل سفيرة الأرجنتين

Lebanon 24
10-01-2024 | 12:08
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفيرة الأرجنتين ماريا فرجينيا.
 
وتم خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات المحلية والإقليمية.
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لبنان

وليد جنبلاط

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