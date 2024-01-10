جنبلاط استقبل سفيرة الأرجنتين

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفيرة الأرجنتين ماريا فرجينيا.

وتم خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات المحلية والإقليمية.