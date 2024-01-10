ماذا كشفت مصادر "حزب الله" عمّا قيل عن كلمة لنصرالله؟

انتشرت خلال السّاعات الماضية أنباء تفيد بأنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتحدث قريباً.

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ولوحظ أن تلك الأنباء لم تأتِ عبر بيان رسمي صادر عن الحزب الذي قالت مصادرهُ لـ"لبنان24" إن "أي تحديد أي أمرٍ في هذا الإطار يكون عبر بيان رسمي".