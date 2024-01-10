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لبنان
ماذا كشفت مصادر "حزب الله" عمّا قيل عن كلمة لنصرالله؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-01-2024
|
12:20
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انتشرت خلال السّاعات الماضية أنباء تفيد بأنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتحدث قريباً.
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ولوحظ أن تلك الأنباء لم تأتِ عبر بيان رسمي صادر عن الحزب الذي قالت مصادرهُ لـ
"لبنان24"
إن "أي تحديد أي أمرٍ في هذا الإطار يكون عبر بيان رسمي".
ولاحقاً، أصدر "حزب الله" بياناً قال فيه إن "نصرالله سيتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل (الحاج جواد) في بلدة خربة سلم الجنوبية عند الثانية والنصف من بعد ظهر الأحد الواقع فيه 14/01/2024".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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