Advertisement

لبنان

خبر عن مصرف لبنان.. ما الجديد؟

Lebanon 24
10-01-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1150894-638405135729733376.jpg
Doc-P-1150894-638405135729733376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر كبير في مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، أن القصف المستمر منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله والعدو الإسرائيلي أدى إلى تأخير إطلاق منصة للعملات الأجنبية.
Advertisement

وسبق أن قال مصرف لبنان في أيلول الماضي إنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته "صيرفة" التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة، بحسب "رويترز".

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث عبر "الوكالة": "ما أخرنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة على القدوم إلى لبنان". (رويترز)
المصدر: (رويترز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-01-10
16:15 | 2024-01-10
16:11 | 2024-01-10
16:00 | 2024-01-10
15:39 | 2024-01-10
15:17 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24