بين لبنان وسوريا.. معلومات عن 5 شخصيات تمّ اغتيالها خلال أسبوعين!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً سردت فيه تفاصيل عن 5 شخصيات تعرضت للإغتيال خلال الأسبوعين الأخيرين، في لبنان وسوريا.

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وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن بعض الإغتيالات، مشيرة إلى أنه "تم نسبُ إليها البعض الآخر منها".

الشخصيات التي تمّ اغتيالها

رضي موسوي – 25 كانون الأول



قُتل رضي موسوي ، الذي كان قائداً كبيراً في الحرس الثوري الإيراني، في سوريا في هجوم نسب إلى إسرائيل، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وكان موسوي رفيقاً لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي قُتل أيضاً قبل 4 سنوات بغارة جوية أميركية في العراق.

كذلك، تولى موسوي مسؤولية لعلاقات العسكرية في محور إيران وسوريا ولبنان، وبعد عملية الاغتيال أُعلن أنه أبرز عضو في فيلق القدس يُقتل خارج إيران منذ اغتيال سليماني.

صالح العاروري – 2 كانون الثاني



قُتل صالح العاروري ، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في هجوم في منطقة الضاحية في بيروت نسب لإسرائيل، على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية.

وكان العاروري يدير العمليات العسكرية لحماس في الضفة الغربية، وخلال فترة إقامته في لبنان، لعب دوراً هاماً في العلاقة بين حماس وإيران وأقام أيضاً علاقات جيدة مع حزب الله ومع أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله. وكان العاروري يُعدّ منافساً بارزاً ليحيى السنوار على قيادة حماس، في حين أن "حزب الله" توعد بالرد الأولي على حادثة اغتياله فقصف قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية بـ62 صاروخاً خلال الأسبوع الماضي.



وسام طويل – 8 كانون الثاني



استُشهد وسام الطويل، وهو عضو كبير في قوة الرضوان (وحدة النخبة التابعة لحزب الله)، في هجوم جوي نفذته إسرائيل.

ورغم أن تل أبيب تلتزم الصمت إزاء عملية الاغتيال، إلا أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أكد في مقابلة تلفزيونية أن ذلك كان من فعل الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية أن الطويل غادر منزله في حي الدبشة في بلدة خربة سلم وسار مسافة بضع مئات من الأمتار قبل أن يُسمع صوت انفجار في سيارته مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.



وأعلن "حزب الله" أنه رداً على اغتيال الطويل، تم استهداف مقر القيادة الشمالية في صفد (معسكر دادو) بعدة طائرات مسيرة.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت إن الطويل كان عضواً في مجلس الشورى لحزب الله، كما أنه كان على علاقة مصاهرة بالأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله. كذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طويل مسؤول عن إطلاق الصواريخ على قاعدة ميرون الإسرائيلية، السبت الفائت.



حسن عكاشة – 8 كانون الثاني





أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه اغتال مسؤولاً في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يدعى حسن عكاشة، يتهمه بأنه كان وراء إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من سوريا.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "قتل الجيش الإسرائيلي في بيت جن بمحافظة ريف دمشق بسوريا حسن عكاشة، الذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ حماس من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل في الأسابيع الأخيرة"، دون أن يذكر كيفية الاغتيال.

علي حسين برجي – 9 كانون الثاني

نعى "حزب الله"، الثلاثاء، الشهيد علي حسن برجي الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي بقصفٍ طال بلدة خربة سلم الجنوبية.