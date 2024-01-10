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لبنان

من الجيش.. نداءٌ إلى السكان في الجنوب!

Lebanon 24
10-01-2024 | 13:20
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: 
 
يعمد العدو الإسرائيلي إلى إطلاق بالونات حرارية فوق القرى والبلدات اللبنانية، ويَسقط البعض منها قرب المناطق السكنية وبين المنازل دون أن ينفجر، ما يمثّل خطرًا على المواطنين بسبب احتوائها على مواد متفجرة وحارقة.
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تحذّر قيادة الجيش المواطنين من خطورة الاقتراب من هذه البالونات أو لمسها كونها معرّضة للانفجار، كما تؤكد ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن مكان وجودها".
 
 
 
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