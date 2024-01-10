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لبنان

الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2024 | 13:33
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نفى مصدرٌ مسؤول في مصرف لبنان لـ"لبنان24" ما تمّ تداوله عن أنّ البنك المركزي أصدر تعديلاً جديداً على التعميم 151 وجعل سعر الدولار في المصارف 35 ألف ليرة بدلاً من 15 ألف ليرة لبنانية.

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وأكد المصدر أن هذا الكلام غير صحيحٍ، موضحاً أنه من المرتقب في وقتٍ قريب أن يُصدر البنك المركزي بياناً بشأن التعميم المذكور.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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