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لبنان

عن الحرب في لبنان.. كلامٌ من مسؤول إسرائيلي بارز

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:01
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أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييماً للوضع وسط قطاع غزة، ووجه رسالة إلى الجنود هناك قائلاً: "بعد أن حاربنا في غزة سنعرف كيفية المحاربة في لبنان إذا كنّا بحاجة لذلك".

واعتبر هاليفي أنَّ معارك غزة معقدة جداً تشمل على بنى تحت الأرض وفوق الأرض، مشيراً إلى أن "حماس استعدت للحرب منذ فترة طويلة"، وأضاف: "القتال الجاري طويل ويشمل العديد من الجبهات ويتضمن الكثير من التحديات".
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وأضاف: "لا يوجد أي كيلومتر مربع في غزة لا تعرفون الدخول إليه وتفكيكه، كما لا توجد أي قرية في لبنان أو أي منطقة متشعبة ووعرة لا تستطيعون الدخول إليها وتفكيكها".

وختم قائلاً: "سوف نضعكم في المناطق التي ستكون بحاجة لذلك وأنتم ستعرفون ما يجب فعله، هذه حرب طويلة وسنخرج مع نتائج جيدة"

المصدر: أفيخاي أدرعي
المصدر: "رصد" لبنان 24
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