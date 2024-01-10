ماذا أعلنَ وزير التربية عن رواتب المعلمين؟

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي السيدة نورا جنبلاط يرافقها المدير التنفيذي للمؤسسات التربوية والإجتماعية التي ترعاها.



وتناول البحث قضايا عائدة للمؤسسات التي تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة وبالمؤسسات التي تعنى بالتدريب والتعليم المهني والتقني، وشكرت جنبلاط الحلبي والوزارة على دعم هذه المؤسسات، كما كانت مناسبة لعرض العديد من القضايا التربوية والمهنية التي تستوجب المتابعة.

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رابطة معلمي الأساسي وتناول البحث قضايا عائدة للمؤسسات التي تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة وبالمؤسسات التي تعنى بالتدريب والتعليم المهني والتقني، وشكرت جنبلاط الحلبي والوزارة على دعم هذه المؤسسات، كما كانت مناسبة لعرض العديد من القضايا التربوية والمهنية التي تستوجب المتابعة.

واجتمع الحلبي مع وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر.

وتم طرح العديد من القضايا ابرزها تأمين التعليم للتلامذة في المناطق الجنوبية الحدودية ودفع بدل الإنتاجية للمعلمين سيما وان هناك نحو 4000 اربعة آلاف متعلم قد التحقوا بمدارس الإستجابة وبقي نحو 3000 ثلاثة آلاف تتم متابعتهم ليحصلوا على التعليم .

ووضع الوزير الحاضرين في أجواء التحضيرات لزيارة مناطق الجنوب والنبطية والعناية الخاصة بالتلامذة والمعلمين هناك.



كذلك، تم عرض موضوع بدل أجر ساعة التعاقد على صناديق المدارس وضرورة الإلتزام بها على قيمة 150000 مائة وخمسين ألف ليرة.



وأكد الحلبي أن "بدلات الإنتاجية متوافرة ولا مشكلة في الإعتمادات المخصصة لها"، لافتاً إلى أن "مشكلة رواتب المعلمين وغيرهم لن تحل إلا بوضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب".



وطرح المجتمعون موضوع رفع قيمة التعويض العائلي، ومتابعة المناقصة لجهة توفير التأمين الصحي للتلامذة سيما وأنه تم فتح العروض ويبقى إرساء القبول بالعرض المناسب قانوناً.



وكان بحث أيضاً في معايير احتساب عدد ساعات الإدارة في دوام بعد الظهر في المدارس ، وكذلك كان عرض لموضوع الصف التاسع الأساسي ، ومتابعة الإجراءات لدفع مستحقات الإمتحانات الرسمية.