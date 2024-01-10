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لبنان

في منطقة لبنانية.. رصاصات تطالُ دورية للجيش!

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:39
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أصدرت قيادة الجيش بياناً، مساء اليوم الأربعاء، أعلنت فيه أنّ "دورية للجيش تعرّضت لإطلاق نار أثناء عملية دهم في حي الشراونة – بعلبك".

ولفت بيان المؤسسة العسكرية إلى أنه "توقيف مواطن في بلدة الخضر - البقاع لإقدامه على الإتجار بالدراجات النارية المسروقة".
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وكانت معلومات "لبنان24" أفادت في وقتٍ سابق، مساء اليوم، أنّ قوة من الجيش دهمت منازل مُشتبه بهم في بلدة الخضر - شرق بعلبك.
ولفتت المصادر إلى أنّ القوة العسكرية صادرت عدداً من الدراجات النارية وكاميرات المراقبة خلال عملية الدهم. 
 
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