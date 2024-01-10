أنباء عن إقتحام "حزب الله" للحدود في الجنوب.. ما هي الحقيقة وماذا حصل؟

شهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، حالة من البلبلة سببها "إرتباك" كبير سيطر على صفوف جيش العدو الإسرائيلي.

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وبحسب المعلومات، فإن جنود القوات الإسرائيلية ظنوا أن هناك محاولة لإختراق الحدود من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة من قبل "حزب الله"، إلا أن الحقيقة كانت "مُفاجئة تماماً"، إذ أن الحادثة التي دفعت الجنود للإستنفار لم تكن متوقعة.

ماذا حصل؟

في بادئ الأمر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين والقوات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان، متحدثة عن "محاولة تسلل مقابل مستوطنة دوفيف بالتزامن مع إطلاق قنابل مُضيئة في خراج بلدتي رميش ويارون".



كذلك، تحدّثت التقارير الإسرائيلية عن تسلل 4 مقاومين من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.