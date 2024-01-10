بوريل يستغرب التفاؤل اللبناني: نتنياهو لن يتردد في توسيع حربه على لبنان

Advertisement

لم يجد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تبريراً لفيض التفاؤل الذي لمسه لدى المسؤولين في الدولة اللبنانية أو المتحدثين باسمها في الحكومة.في الحديث مع بوريل كانت هناك لغتان ولهجتان، واحدة رسمية تقول إنّ لبنان جاهز لتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود البرية بشرط ضمان تطبيق إسرائيل هذا القرار وانسحابها من المناطق التي تحتلها، وبذلك يمكن سحب الذريعة من «حزب الله» ودعوته إلى وقف عملياته. يتوسل لبنان الرسمي الموفدين الدوليين للمساعدة في سحب الذرائع التي يخوض «حزب الله» لأجلها حربه، لذلك هو يستعجل مهمة هوكشتاين ويعول عليها، وقد أبلغه في أعقاب زيارته الأخيرة أنّ ما يطلبه من «حزب الله» يجب أن تلتزم تنفيذه اسرائيل أولاً وتتعهد بذلك كي يلتزم لبنان الرسمي به، ومن ثم «حزب الله».أما اللغة الثانية فهو موقف «حزب الله» الثابت والحازم بأنّ لا مفاوضات ترسيم ولا التزام تنفيذ القرار 1701 قبل وقف حرب غزة. وهنا الفرق بين موقف لبنان الرسمي وموقف «حزب الله». وإذا كان «الحزب» يلتزم قرار الدولة، في التفاوض حيال الحدود، كما سبق وحصل خلال الترسيم البحري، فإنّه اليوم لا يجد نفسه حاضراً للإنخراط في أي عملية تفاوض ما لم تتوقف جبهة غزة وتنضج التسوية الأميركية - الإيرانية- الروسية التي يتردّد صداها في المنطقة. وهنا يكمن الاختلاف بين من يعتقد أنّه يمكنه النأي بنفسه والشروع منفرداً في ايجاد حلّ لجبهة الجنوب وبين من أدخل هذه الجبهة في سياق وحدة الساحات سياسياً، كما عسكرياً.وهذه اللغة كانت مثار تساؤل الموفد الأوروبي الذي استغرب كيف أنّ لبنان لا يزال يتعامل مع تهديدات اسرائيل بالحرب على أنّها مجرد تهويل ومحاولة للضغط، خلافاً للمعلومات التي في حوزته، والتي أبلغها الى الحكومة كما الى «حزب الله»، ومفادها أنّ رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتياهو لن يتردد في توسيع حربه على لبنان، وأنّ في الداخل الإسرائيلي من يقنعه بالردّ على «حزب الله» واغتنام الفرصة لتصفية الحساب معه، وهو أقرب إلى الأصوات التي تدعوه الى التصعيد أكثر من ميله الى التراجع. وعلى حد قول المسؤول الأوروبي فإنّ حرب غزة طويلة ومعقدة، كما أنّ إسرائيل ترفض تطبيق القرار 1701 من جهتها، وربط ساحة الجنوب بها سيجعل لبنان عرضة لحرب تفوق قدرته على التحمل. مذهولاً كان بوريل بخلاصة ما سمعه وبالاستنتاجات التي انتهى إليها والإرتياح الرسمي غير المبرر للأوضاع الميدانية، كما السياسية.«حزب الله» الذي يدفع فاتورة الحرب غالياً لن يتراجع من أجل أي صفقة سياسية أحادية، وهو كما أبلغ الى الموفدين الغربيين، أنّ أي حرب إسرائيلية ستجرّ معها الويلات على إسرائيل. هنا لا حضور للموقف الرسمي بأكثر من تمنّيات وسعي على قاعدة اسحبوا ذرائع «حزب الله» للحرب كي نضغط عليه، وبمعنى آخر: ساعدونا، لأنّ القرار ليس في يدنا ونحن لا نقدم ولا نؤخّر ما دامت الكلمة للميدان. فصل الكلام أنّ جولات الموفدين هي بروتوكولية في الشكل، أما مضمونها فيصبح بعيداً عن السراي والخارجية، مجرد حفظ ماء الوجه.