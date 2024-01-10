منصوري يُطلق الخطوة الأولى نحو اعتماد "بلومبرغ"

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كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": بعد طول انتظار أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميماً حول اشتراك المصارف في منصة Bloomberg الالكترونية للتدخل في سوق القطع، دعا فيه جميع المصارف الراغبة وغير المشتركة لتاريخه بـ system bloomberg fx interbank matching، الى «أن تتواصل مع الشركة من خلال ممثليها الإقليميين للاشتراك والتحضير للمشاركة في التدريب الذي سيمكّنها لاحقاً من العمل ضمن شروط التعليم ذات الصلة».تجدر الإشارة الى أنّ قرار اعتماد «بلومبرغ» صدر عن مجلس الوزراء في 7 أيلول 2023، وعن المجلس المركزي لمصرف لبنان في 2023/10/23. فماذا يعني ذلك؟ يجيب الخبير المالي غسان شماس»نداء الوطن» بأنّ «الإجراء المطلوب من المصارف قسمان: الأول يتعلق بتأمينها التقنيات اللازمة للتواصل وتبادل المعلومات مع المنصة لضمان عدم حدوث أي خطأ، كون مهمة «بلومبرغ» الاطلاع على بيانات من كل مصارف لبنان، والثاني هو أنّ كل بيان يجب أن يتضمّن 3 نقاط أساسية: الأولى كمية الدولار التي اشتراها المصرف لزبائنه وبأي عملات وعلى أي سعر، والثانية كمية الدولارات التي باعها وما يملكه من دولارات، والثالثة ما هي نسبة «الكاش» من هذه الدولارات».ويضيف: «مهمة بلومبرغ هي تحليل البيانات التي تتلقاها من المصارف، وقياس كمية الدولارات المباعة للحصول على متوسط سعر الدولار. بمعنى أنّ المصرف الذي باع أكبر كمية من الدولارات هو من يظهر السعر الأقرب للسوق، وتصدر نشرة على مدار الساعة، حول نشاط بيع الدولار وشرائه وسعره والعملات الصعبة الأخرى مقابل الليرة اللبنانية».ويعتبر أنّ «أهمية هذه المنصة أنها تمنع المضاربة، وتمكّن المصرف المركزي من التدخل باجراءات متعددة عند اللزوم للجم ارتفاع كبير في سعر الدولار، علماً أنّ تكلفة هذا الإجراء سيدفعها إما المركزي أو المصارف».