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لبنان

قبيل ساعات من وصوله لبنان.. تقرير يكشف ما طرحه هوكشتاين على نتنياهو

Lebanon 24
10-01-2024 | 23:37
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نقل موقع "أكسيوس" Axios الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين، الخميس، أن المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكشتاين أكد خلال محادثات أجراها في تل أبيب مؤخرا أن من شأن انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مرحلة العمليات منخفضة الشدة في قطاع غزة المساعدة في خفض التوتر مع لبنان.
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وقال الموقع، نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين لم يكشف عن أسمائهم، إن هوكشتاين اقترح على إسرائيل أن تصدر بيانا رسميا تعلن في الانتقال لهذه المرحلة.
وأضاف أيضا أن هوكشتاين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برغبته في بدء مفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان فور انتهاء المناوشات الحالية بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى رغبته في إجراء مفاوضات شبيهة بتلك التي انتهت باتفاق حول الحدود البحرية العام الماضي.

ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين القول إن إسرائيل لا تعارض إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية مع لبنان.
ونسب "أكسيوس" لمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي القول إن المبعوث الأميركي هوكستاين سيزور لبنان قريبا، حيث يتوقع أن يلتقي القائم بأعمال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين بارزين حكوميين وعسكريين، مشيرا إلى أن المفاوضات ستدور حول كيفية الوصول لتفاهمات بشأن استعادة الهدوء على الحدود.
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