15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قدرته تتجاوز داعش: حزب الله قد يهاجم الولايات المتحدة.. الاستخبارات الأميركية تحذر
Lebanon 24
10-01-2024
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مجلة "بوليتيكو" ان مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأميركية، حذروا اليوم الخميس، من خطر قيام حزب الله بمهاجمة الولايات المتحدة.
وقال مسؤولان استخباراتيان إن قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك داعش، التي قاتلها الأميركيون في العراق وسوريا لسنوات.
Advertisement
كما أفاد مسؤولون مطلعون أن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير لتزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأميركيين في الشرق الأوسط، بل شن هجوم داخل أميركا نفسها.
وأضافوا "بيانات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأميركية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج"، وفق "بوليتيكو".
ولم يهدأ الجنوب اللبناني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، وأسفرت المواجهات المتبادلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين تل أبيب وحزب الله حتى اليوم عن مقتل 185 شخصاً، بينهم 139 عنصرا من الحزب، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس.(العربية)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!
Lebanon 24
الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!
13:33 | 2024-01-10
10/01/2024 01:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إختطاف فنان وسرقة أمواله ومجوهراته... والتحقيقات كشفت مفاجأة عن هويّة منفذي العمليّة!
Lebanon 24
إختطاف فنان وسرقة أمواله ومجوهراته... والتحقيقات كشفت مفاجأة عن هويّة منفذي العمليّة!
07:30 | 2024-01-10
10/01/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)
08:00 | 2024-01-10
10/01/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من "حزب الله" لأهالي الجنوب.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من "حزب الله" لأهالي الجنوب.. إليكم هذا البيان
12:31 | 2024-01-10
10/01/2024 12:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مثير جداً عن نصرالله.. هذا ما كشفه إسرائيليون عنه!
Lebanon 24
تقريرٌ مثير جداً عن نصرالله.. هذا ما كشفه إسرائيليون عنه!
12:00 | 2024-01-10
10/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2024-01-11
خطوة "مهمة جداً" مطلوبة من "حزب الله"..
01:15 | 2024-01-11
رسائل تلقاها لبنان.. هذا ما قيل عن الجيش
01:10 | 2024-01-11
اطلاق نار والقاء قنبلتين.. هذا ما جرى في طرابلس فجر اليوم
01:00 | 2024-01-11
هوكشتاين يبدأ لقاءاته اليوم والاتصالات مستمرة للوصول الى تسوية بعد الحرب
00:40 | 2024-01-11
مع تساقط الأمطار.. اليكم حال الطرقات صباح اليوم
00:38 | 2024-01-11
آخر مستجدات الوضع جنوباً... طيران إسرائيلي كثيف فوق هذه القرى
فيديو
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
11/01/2024 08:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
11/01/2024 08:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
11/01/2024 08:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24