قدرته تتجاوز داعش: حزب الله قد يهاجم الولايات المتحدة.. الاستخبارات الأميركية تحذر

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كشفت مجلة "بوليتيكو" ان مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأميركية، حذروا اليوم الخميس، من خطر قيام حزب الله بمهاجمة الولايات المتحدة.وقال مسؤولان استخباراتيان إن قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك داعش، التي قاتلها الأميركيون في العراق وسوريا لسنوات.كما أفاد مسؤولون مطلعون أن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير لتزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأميركيين في الشرق الأوسط، بل شن هجوم داخل أميركا نفسها.وأضافوا "بيانات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأميركية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج"، وفق "بوليتيكو".ولم يهدأ الجنوب اللبناني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، وأسفرت المواجهات المتبادلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين تل أبيب وحزب الله حتى اليوم عن مقتل 185 شخصاً، بينهم 139 عنصرا من الحزب، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس.(العربية)