Advertisement

لبنان

قدرته تتجاوز داعش: حزب الله قد يهاجم الولايات المتحدة.. الاستخبارات الأميركية تحذر

Lebanon 24
10-01-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1151035-638405528334971077.png
Doc-P-1151035-638405528334971077.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مجلة "بوليتيكو" ان مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأميركية، حذروا اليوم الخميس، من خطر قيام حزب الله بمهاجمة الولايات المتحدة.  

وقال مسؤولان استخباراتيان إن قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك داعش، التي قاتلها الأميركيون في العراق وسوريا لسنوات.
Advertisement

كما أفاد مسؤولون مطلعون أن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير لتزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأميركيين في الشرق الأوسط، بل شن هجوم داخل أميركا نفسها.

وأضافوا "بيانات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأميركية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج"، وفق "بوليتيكو".

ولم يهدأ الجنوب اللبناني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، وأسفرت المواجهات المتبادلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين تل أبيب وحزب الله حتى اليوم عن مقتل 185 شخصاً، بينهم 139 عنصرا من الحزب، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس.(العربية)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2024-01-11
01:15 | 2024-01-11
01:10 | 2024-01-11
01:00 | 2024-01-11
00:40 | 2024-01-11
00:38 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24