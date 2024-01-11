عند جسر انطلياس.. قطع الطريق باتجاه بيروت لهذا السبب (صور)

أفادت غرفة التحكم المروري عن إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر انطلياس باتجاه بيروت، ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة.



وتعمل عناصر من مفرزة سير الجديدة على تسهيل المرور فيما تشهد المنطقة زحمة سير خانقة.

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