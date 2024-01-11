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لبنان

منخفض طوفاني يتحوّل الى عاصف سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
11-01-2024 | 00:36
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان الطقس الممطر سيستمر اليوم الخميس وتكون الامطار بين متوسطة وغزيرة مع انفراجات بنسبة 15%.

اما يوم الجمعة ولغاية يوم الاحد فسيدخل لبنان لمدة تتراوح بين 45 و50 ساعة تقريبا من الهطولات الطوفانية مع اشتداد في سرعة الرياح العاصفة لتلامس 80 كم في الساعة، هذه الامطار ستسبب ارتفاع منسوب المياه وستتساقط الثلوج فوق الـ 1650 مترا وتتدنى نحو 1550 مترا يوم الاحد.
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وأوضح خنيصر اننا في منخفض طوفاني يتحول الى عاصف يوم الجمعة مدته من ليل الثلاثاء 9 كانون الثاني ولغاية مساء الاثنين 15 كانون الثاني.

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