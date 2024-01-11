آخر مستجدات الوضع جنوباً... طيران إسرائيلي كثيف فوق هذه القرى

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حلق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، فيما استمر العدو بإطلاق القذائف الحارقة لاشعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق في أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وجبل اللبونة، بالإضافة الى اطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور.وكانت مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت مساء أمس محيط بلدة طيرحرفا والجبين بقذائف المدفعية الثقيلة، ومحيط بلدة رميش في القطاع الاوسط.كما اطلق الجيش الإسرائيلي ليلاً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه قريتي رميش وعيتا الشعب تخوفا من تسلل المقاومة الى داخل اسرائيل.