Advertisement

لبنان

آخر مستجدات الوضع جنوباً... طيران إسرائيلي كثيف فوق هذه القرى

Lebanon 24
11-01-2024 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1151054-638405557830250880.jpg
Doc-P-1151054-638405557830250880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، فيما استمر العدو بإطلاق القذائف الحارقة لاشعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق في أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وجبل اللبونة، بالإضافة الى اطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور.
Advertisement

وكانت مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت مساء أمس محيط بلدة طيرحرفا والجبين بقذائف المدفعية الثقيلة، ومحيط بلدة رميش في القطاع الاوسط.

كما اطلق الجيش الإسرائيلي ليلاً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه قريتي رميش وعيتا الشعب تخوفا من تسلل المقاومة الى داخل اسرائيل.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2024-01-11
01:15 | 2024-01-11
01:10 | 2024-01-11
01:00 | 2024-01-11
00:40 | 2024-01-11
00:36 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24