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لبنان

مع تساقط الأمطار.. اليكم حال الطرقات صباح اليوم

Lebanon 24
11-01-2024 | 00:40
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أفادت غرفة التحكم المروري ان حركة مرور خانقة من ضبية باتجاه انطلياس، وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه الانفاق وصولا الى بيروت.

هذا ساحلاً، أما جبلاً فان طريق ترشيش زحلة سالكة امام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط حاليا".
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