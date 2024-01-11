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لبنان

اطلاق نار والقاء قنبلتين.. هذا ما جرى في طرابلس فجر اليوم

Lebanon 24
11-01-2024 | 01:10
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تعرض محل دهان سيارات في محلة التبانه بالقرب من مسجد حربا والعائد للمدعو "و.ح" فجر اليوم لاطلاق نار تلاه القاء قنبلتين،  ما ادى الى وقوع اضرار في المحل والسيارات المركونه في المكان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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