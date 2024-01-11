اطلاق نار والقاء قنبلتين.. هذا ما جرى في طرابلس فجر اليوم

تعرض محل دهان سيارات في محلة التبانه بالقرب من مسجد حربا والعائد للمدعو "و.ح" فجر اليوم لاطلاق نار تلاه القاء قنبلتين، ما ادى الى وقوع اضرار في المحل والسيارات المركونه في المكان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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