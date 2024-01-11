رسائل تلقاها لبنان.. هذا ما قيل عن الجيش

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تحدّثت مصادر سياسية عن ورود رسائل تطمينية إلى لبنان أساسها أنّ الجيش هو خط أحمر والإعتداءات الإسرائيلية التي طالته مرفوضة تماماً من الأوروبيين والأميركيين.وأشارت المصادر إلى أنّ "حزب الله" أكّد خلال اجتماعات عُقدت مع وفود زارته في حارة حريك، تمسّكه بدور الجيش الأساسي لاسيما في جنوب لبنان.وبحسب المصادر، فإنّ الأنظار تتجهُ إلى الموقف الأميركي المُعلن من الجيش، خصوصاً أنه من المتوقع أن يكون للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين كلامٌ في هذا الإطار خلال اجتماعاته في لبنان اليوم.