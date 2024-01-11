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لبنان

خطوة "مهمة جداً" مطلوبة من "حزب الله"..

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2024 | 01:30
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اعتبرت مصادر معنيّة بالشؤون العسكريّة أنّه على "حزب الله" أن ينتقل إلى مرحلة جديدة من العمل العسكري في جنوب لبنان وتحديداً على الصعيد "الإستخباراتيّ"، لاسيما بعد سلسلة الإستهدافات التي نفذها العدوّ الإسرائيليّ ضدّ قادة له مُؤخراً.
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ ما يظهر من خلال سياق الأحداث هو أنّ الإسرائيليين باتوا يسعون لإستهداف الحزب بشكلٍ شرس من خلال قصف أيّ تجمع عائد له، والدليل على ذلك هو ما حصل خلال تشييع القياديّ في "حزب الله" الشهيد وسام الطّويل في بلدة خربة سلم الجنوبيّة.
وذكرت المصادر أنَّ الحزب قد لا يتراجع عن خطواته الشعبية في الجنوب، أي أنه قد يواصل تشييع قادته عند الخطوط والقرى الحدودية المُتقدمة مهما كان الخطرُ كبيراً، باعتبار أنَّ تلك الخطوة مهمة جداً بالنسبة له وتُمثل تحدياً للإسرائيليين وتندرجُ في إطار الحرب النفسية المهمة جداً في المعركة القائمة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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