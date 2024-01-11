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لبنان

الاونروا تتخذُ "إجراءً بارزاً"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2024 | 01:45
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عُلِم أنّ وكالة "الأنروا" الناشطة ضمن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كثفت مؤخراً تقديماتها للمستفيدين لديها كما ساهمت في تعزيز أنشطتها داخل المخيمات لاسيما وسط حرب غزة وفي ظلّ التصعيد في جنوب لبنان.
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وقالت المصادر إنّ الوكالة عمدت إلى مدّ المسجلين لديها بكل ما يحتاجونه لفترات إضافية متقدمة، وأضافت: "على سبيل المثال، عملت الوكالة على رفع تقديماتها من الأدوية ووفرتها لفترات أطول للمُستفيدين تداركاً لأي طارئ قد يحصل".

المصدر: لبنان 24

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