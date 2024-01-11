تراجع حلفاء "الحزب"

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لاحظ مراقبون تراجع مشاركة التنظيمات والاحزاب المتحالفة "حزب الله" في المعركة جنوبا، اذ شهدت بداية الحرب تنوعا كبيرا في الاحزاب التي شاركت في تنفيذ عمليات عسكرية ضد المواقع الاسرائيلية.وبحسب مصادر مطلعة "فإن تراجع مشاركة هذه التنظيمات يعود الى توسع المعركة وقيام اسرائيل بكشف تحركات الاحزاب التي لا تملك بنى تحتية عسكرية في المنطقة وهذا ما ظهر في اكثر من حالة".وترى المصادر "ان الحزب لا يزال يسهل قيام حلفائه بالعمليات لكنه في الوقت نفسه يعمل على تنظيم هذه المشاركة كي لا تؤثر على ادائه او تحد من هامش مناورته العسكرية".