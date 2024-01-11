مواجهة داخل "التيار".. مباشرة على الهواء

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كان لافتاً أمس تزامن اطلالة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على شاشة الـOTV، والتي تم الاعلان عنها قبل أكثر من أسبوع، مع اطلالة في التوقيت نفسه للنائب في "تكتل لبنان القوي" الآن عون على قناة الـLBCI، والتي وضعها الكثير من المراقبين والعالمين في خفايا "التيار" في اطار الزكزكة لا سيما وان الكثير من الخلافات، تدور ما بين الرجلين بعضها ظهر الى العلن والبعض الآخر يبقى طي الكتمان.وأشارت المعلومات الى ان تزامن هاتين الحلقتين أدى الى امتعاض كبير لدى قيادة "التيار الوطني الحرّ"، والى تعميق الخلاف ما بين الرجلين