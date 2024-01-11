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لبنان
لبنان في قلب الخطر بسبب مرور التيار النفاث.. أمطار طوفانية وسيول وفيضانات والآتي أعظم! (صورة)
Lebanon 24
11-01-2024
|
02:25
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان دخل اجواء المنخفض الجوي ليل الثلاثاء وفجر اليوم الاربعاء وتساقطت الامطار المتوسطة في عدة مناطق ترافقت مع بعض الانفراجات، وتحولت الى طوفانية مساءً مع نسبة صواعق خلال الليل وصلت الى 65%، لكن لماذا الأسوأ آتٍ؟
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أضاف خنيصر: يستمر الطقس الممطر اليوم الخميس بشكل اعتيادي وتكون الامطار بين متوسطة وغزيرة، وتتساقط الثلوج فوق 1800 متر وستسبب الامطار بارتفاع منسوب المياه على الطرقات التي تعاني من وجود النفايات ولم يتم تنظيفها.
اعتبارا من يوم الجمعة سوف تشتد غزارة الامطار وينشط المنخفض العملاق ويتحوّل الى عاصف مع سرعة رياح ستلامس 80 كم في الساعة في عدة مناطق لبنانية، ومع دخول لبنان في قلب التيار النفاث او ال Jet Stream القادم من المحيط الأطلسي نحو شمال افريقيا والبحر المتوسط، مشبعاً برطوبة عالية، سيتحول المنخفض الى طوفاني لما يقارب 45 او ربما 50 ساعة ويدخل الذروة، فتنهال الامطار الطوفانية مصحوبة بالبرَد والصواعق وال Surge Thunderstorms بنسبة 95%، الامر الذي سيهدد الطبيعة بالسيول وارتفاع منسوب الأنهار وفيضانها، وقد نشاهد مناطق في سهل البقاع تتحول الى مستنقعات بسبب قوة الهطولات، باختصار: لبنان في قلب الخطر بين الجمعة وفجر الأحد بسبب مرور التيار النفاث.
كيف ستتوزع نسبة الهطولات في المنطقة من 09 الى 16 كانون الثاني 2024
درجة اولى: 285-400مم
ساحل سوريا اللاذقية وطرطوس بانياس وجبلة، شكا، البترون، جبيل، عمشيت، طبرجا، المعاملتين، جونية (ومحيطها)، زوق مصبح، زوق مكايل، الضبية، انطلياس وجوارها، النقاش، بيروت، بعبدا، الجية، الدامور وصيدا
درجة ثانية: 185-270 مم
طرابلس وعكار والجبال الشمالية الغربية ( زغرتا، الكورة، بشري، تنورين، الجبال الوسطى (اعالي جبيل وأعالي كسروان، واعالي المتن، عاليه والشوف، النبطية، صور، جزين ومرجعيون والبقاع الغربي وزحلة (البقاع الوسط)،
درجة ثالثة: 85-160مم
البقاع الشمالي والبقاع الشرقي، حاصبيا وبنت جبيل وشمال فلسطين (حيفا)
درجة رابعة: 25-70مم: شمال الاردن وحوران، دمشق ويبرود
سوف تشهد المناطق ذات الدرجة الاولى والثانية والثالثة، امطاراً طوفانية، وستصل بين 12 و 14 كانون الثاني 2024، الى مرحلة الخطر فتتحوّل المناطق الساحلية الى مستنقعات وبحيرات، بخاصة بيروت وجونية وشكا وجبيل وصيدا، هذه المناطق ستحظى بنسبة هطولات ستتخطى 360 مم وستساهم السيول بجرف الحصى والاتربة، وسينتج عنها انهيارات صخرية على الطرقات، انهيارات في الطرقات والاتربة وربما قطع طرقات جبلية، بخاصة في المناطق ذات الدرجة الثانية كما ستساهم برفع مستوى الانهار التي قد تطوف وتغمر المناطق المجاورة لها وتخترق المنازل،
وحذر خنيصر من ان لبنان سيواجه، كالمرة السابقة، لا بل اكثر، نسبة عالية من الهطولات، وسوف ينعكس وضع هذه الكمية من الامطار على الجبال ومراكز التزلج بحيث ستكون التراكمات ممتازة مع تشكل نسافات ثلجية ستتخطى 6 امتار يوم الاثنين وسوف تشهد المرتفعات التي تعلو 1800/1900متر تراكمات ثلجية سريعة.
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