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لبنان

احتجاز مواطنين ليلاً في كسروان... هذا ما حصل معهم

Lebanon 24
11-01-2024 | 02:32
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 أفاد الدفاع المدني على منصة "إكس" بأن عناصره "أنقذوا الساعة 2:30 من تاريخ اليوم، اربعة مواطنين احتجزوا داخل سيارتين رباعيتي الدفع جراء تراكم الثلوج في جرد عيون السيمان - كفردبيان- كسروان".
 
وأضاف أنه تم تأمينهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.
 
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