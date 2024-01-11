احتجاز مواطنين ليلاً في كسروان... هذا ما حصل معهم

٢/١
انقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارتين في جرد عيون السيمان/كفردبيان.
انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/١١ اربعة مواطنين احتجزوا داخل سيارتين رباعيتي الدفع جراء تراكم الثلوج في جرد عيون السيمان/كفردبيان-كسروان. pic.twitter.com/s9PC6t56G9
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 11, 2024
٢/١
انقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارتين في جرد عيون السيمان/كفردبيان.
انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/١١ اربعة مواطنين احتجزوا داخل سيارتين رباعيتي الدفع جراء تراكم الثلوج في جرد عيون السيمان/كفردبيان-كسروان. pic.twitter.com/s9PC6t56G9