احتجاز مواطنين ليلاً في كسروان... هذا ما حصل معهم

أفاد الدفاع المدني على منصة "إكس" بأن عناصره "أنقذوا الساعة 2:30 من تاريخ اليوم، اربعة مواطنين احتجزوا داخل سيارتين رباعيتي الدفع جراء تراكم الثلوج في جرد عيون السيمان - كفردبيان- كسروان".

وأضاف أنه تم تأمينهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.