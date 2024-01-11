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لبنان

اضراب لعمال تشغيل آبار المياه في البقاع.. اعتباراً من الغد

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:11
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اعلن عمال تشغيل ابار المياه التابعين لمؤسسة مياه البقاع عبر "لبنان ٢٤" انهم سيتوقفون عن العمل قسرا بدءا من صباح يوم غد الجمعة لعدم توفر القدرة لديهم على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقهم في مقابل عدم دفع رواتبهم منذ أربعة اشهر. 
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وقد شدد عمال تشغيل آبار المياه التابعة لمؤسسة مياه البقاع والممتدة من بلدة سرعين مرورا ببعلبك وصولا الى بلدة الفاكهة على امتداد السلسلة الشرقية على ان توقفهم قسري عن تشغيل الآبار التي تغذي المدن والقرى وذلك لعدم قدرتنا على تحمل الاعباء التي نعاني منها وعدم دفع اجورنا منذ أربعة أشهر والوعود الرنانة التي لم تؤمن لنا ولعائلاتنا ابسط مقومات الحياة من خبز وتدفئة لذلك نأمل من جانبكم الكريم عدم مراجعتنا ومراجعة الإدارة المختصة.
 
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