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لبنان

بكمين محكم.. هكذا القي القبض على الرأس المدبر لعصابة سرقة كابلات كهربائية

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:16
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمّ رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بمثل هذه السّرقات في منطقة البقاع، والتي تسبّبت بأضرار كبيرة في الشّبكة المذكورة.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها قطعات الشّعبة، تمكّنت من تحديد أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:
- ع. ف. (من مواليد عام 1984، مكتوم القيد)
بتاريخ 05/01/2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في محلة الرّوضة - زحلة.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، وآخَرِين، بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق عدّة من محافظة البقاع، وبخاصّةٍ الكابلات العائدة لشركة "أوجيرو"، وأنهم كانوا ينقلون المسروقات، على متن آليّة "بيك أب"، إلى محلٍّ له كائن في محلّة الروضة – زحلة، حيث يتم تذويبها وبيعها.
بتفتيش المحل، ضبط في داخله بقايا أسلاك مسروقة.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف جميع أفراد العصابة.
 
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