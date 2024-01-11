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لبنان

مسلسل اقتحام المصارف يعود مجدداً.. اليكم ما حصل في المشرفية (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:39
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أقدم المواطن علي هولو زعيتر على  اقتحام مصرف فرانسبك في منطقة المشرفية صباح اليوم، مطالباً باستراداد وديعته.
وأشارت المعلومات الأولية الى ان زعيتر أقدم على رمي مادة البنزين على نفسه مهدداً باحراق نفسه داخل المصرف اذا لم يتم تلبية طلباته.
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