كلاس يتوجه الى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم

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يتوجه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم والمباراة بين منتخبي لبنان وقطر، المقررة عصر غد الجمعة.كما يحضر الوزير كلاس "إكسبو الدوحة" ويستقبل مع ابناء الجالية منتخب لبنان الذي يزور الجناح الخاص بلبنان.ومن المنتظر ان يلتقي خلال الزيارة التي يرافقه فيها رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتبه حسين عمر بعض المسؤولين القطريين في مجاليّ الشباب والرياضة.