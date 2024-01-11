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لبنان

جديد الوضع الصحي للاعلامية رندة المرّ.. المطلوب التبرع بالدمّ

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:55
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تعاني الإعلاميّة رندة المرّ من نزيف حادّ في المعدة، وهي بحاجة إلى وحدتَي دم من فئة "-O"، في مستشفى الجعيتاوي في الأشرفيّة.
للتّبرّع، الرّجاء الاتصال بنادر خوري على الرّقم 03501895، وشكرًا سلفًا للمتبرّعين.
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رنجة المر

نادر حوري

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