الجميل: لحوار ينصف الأساتذة ويحافظ على استمرارية المؤسسات التعليمية

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استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من اتحاد المدارس التربوية الخاصة في لبنان.وتمحور الاجتماع بشكل أساسي حول ملف تعويضات الأساتذة في التعليم الخاص، ولفت الجميل الى "أهمية الحفاظ على أسس ومقومات استمرار قطاع التعليم بجناحيه أي انصاف الأساتذة المتقاعدين في ظل تدني قيمة رواتبهم التقاعدية بفعل تدهور العملة اللبنانية والأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان بالتوازي مع الحفاظ على قدرة المؤسسات التعليمية على الاستمرار".واعتبر ان "الطريق الأمثل للوصول الى حل منصف يكون عبر لقاءات حوارية مكثفة بين كل الأطراف المعنيين بالموضوع من أساتذة ومؤسسات تربوية ولجان اهل تسمح بالتوصل الى نتيجة ترضي الجميع".