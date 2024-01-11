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لبنان

اشكال واعتداء على الأهالي.. هذا ما حصل في فوج اطفاء بيروت

Lebanon 24
11-01-2024 | 04:10
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وقع إشكال كبير بين أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وعناصر من قيادة الفوج في اجتماع كان يعقد في مركز الفوج في الكرنتينا تخلله إعتداء مرافقي قائد الفوج على الأهالي بعد اعتراضهم على خطوة تكريم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب ما ذكرت قناة "الجديد".
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فوج اطفاء بيروت

اشكال

اهالي الشهداء

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