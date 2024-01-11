اشكال واعتداء على الأهالي.. هذا ما حصل في فوج اطفاء بيروت

وقع إشكال كبير بين أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وعناصر من قيادة الفوج في اجتماع كان يعقد في مركز الفوج في الكرنتينا تخلله إعتداء مرافقي قائد الفوج على الأهالي بعد اعتراضهم على خطوة تكريم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب ما ذكرت قناة "الجديد".

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