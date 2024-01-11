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لبنان
السنيورة عرض للاوضاع مع سفير قطر
Lebanon 24
11-01-2024
|
04:49
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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