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لبنان

ملتقى التأثير المدني: الشرعيَّة والحريَّة أقوى من البازارات الخبيثة!

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:41
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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب:
 
"فِعلُ استِعادة الدَّولة وتحرير السِّيادة قائِمٌ في مُقِاربة إرث لبنان الحضاريّ ، والتَّوق إلى مواطَنةٍ تقودُها أخلاقيَّة الانتِماء إلى الهُويَّة اللُّبنانيَّة الجامِعَة في التنوُّع".
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وأضاف الملتقى أنُ "الدَّولَةُ المستباحَة ، والسِّيادَة المنتَهكَة، يتموضَعَان في تكتيكٍ موبوء واستراتيجيَّة قاصِرَة عن فَهمِ فرادَةِ لُبنان في التشكُّل الجيو-سياسيّ العربيّ والدَّوليّ، حتَّى أنَ الانقِلاب على الدُّستور باتَ مَفخَرَةً لمحترفيه، فيما هو مَقتَلَةٌ وانتِحار".
وانتهى الملتقى بالإشارة إلى أنُه "قد يعتقدُ البعضُ بالقُدرةِ على تطويعِ بوصلَةِ الحريَّة، وإخضاعِها لبازاراتٍ خبيثة، والحقيقَةُ أنَّ مسار التَّاريخ في انتِصار الشرعيَّة أقوى من التَّفَاعُلاتِ المرحليَّة والتَّبادُلاتِ المنفعيَّة. حمى الله لبنان".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة "مركبة" لشِباك حديدية وغلال تأسر العلم اللبناني لتوحي بأن "استِعادة الدَّولة وتحرير السِّيادة هُما البُوصلَة".
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