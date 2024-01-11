لمعالجة أزمة النفايات وملف الأساتذة المتعاقدين.. هذا ما أعلنه اللقاء الديمقراطي

أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي أنها توصلت لاتفاق مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لتأجيل وقف استقبال نفايات بيروت وأقضية الشوف وعاليه وبعبدا لمدة تتيح المجال لإيجاد حل لمسألة النفايات.

يأتي ذلك بعد اجتمعاً عقدته كتلة" اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور الرئيس الأسبق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وعدداً من نواب الكتلة".

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وأعلنت الكتلة في بيان، أنها استعرضت "الجهود والاتصالات التي بذلتها من خلال اللقاءات بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين، والتي أثمرت اتفاقاً مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لتأجيل وقف استقبال نفايات بيروت وأقضية الشوف وعاليه وبعبدا لمدة تتيح المجال لإيجاد حل لمسألة النفايات".

وأكدت الكتلة أن "هذا التأجيل ما هو إلا حافز يستدعي بذل كل الجهود على مستوى الحكومة ووزارة البيئة، كما دعت كل الكتل والنواب والقوى الفاعلة في الجبل الى التعاون لإيجاد الحل الجذري في الفترة المقبلة".

وفي سياقٍ آخر تطرّقت الكتلة إلى "ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، داعيةً الى تفريغ كل المتعاقدين دون استثناء طالما أن الجامعة تعاقدت معهم على أساس الحاجة كما يُفترض".

وأعلنت تجديد "موقفها الثابت لجهة ثقتها بالقضاء في التحقيقات الجارية ببعض الملفات التربوية"، مشددةً على أن "يأخذ القضاء مجراه ومحاسبة مَن تثبت إدانته وتبرئة غير المدانين".



المصدر: الوكالة الوطنية