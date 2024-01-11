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لبنان

تعميم جديد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. يخص نازحي الجنوب

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:39
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارين حملا قضى بموجبهما تكليف كل من مكتب البترون ومكتب تبنين بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصة (مختارين، أطباء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) وذلك اعتباراً من 15/1/2024.
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وطالب كركي إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافة القرارات الإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وبخاصة لناحية تعديل برامج المكننة.

تأتي هذه الخطوة بحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي لتسهيل معاملات المواطنين، وبخاصة أولئك الذين خرجوا قسرا من بلداتهم في جنوب لبنان بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
 وذكر البيان أن "الدكتور كركي بصدد إصدار قرار إضافي يعنى بمكتب جزين كي يكلفه بالمهام عينها فور تأمين المستلزمات الضرورية لذلك".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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